В Приангарье арестована 16-летняя девушка, ножом убившая на улице 14-летнего подростка
10:00 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Иркутской области заключил под стражу до конца августа 16-летнюю девушку, которая убила 14-летнего подростка, ударив его ножом на улице в городе Братске. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба Братского городского суда.
"Братским городским судом рассмотрено ходатайство следователя СК по Братску в отношении 16-летней девочки, нанесшей ножевое ранение 14-летнему мальчику 30 июня, вследствие чего наступила его смерть. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой по 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Ранее следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
14-летний подросток с друзьями гулял на площади у драматического театра. У него произошла ссора с 16-летней девушкой, которая в ходе конфликта достала из кармана нож- бабочку и ударила им подростка. Свидетели вызвали скорую помощь. Пострадавший умер по дороге в больницу.
Девушку задержали по горячим следам. По информации ГУ МДВ России по Иркутской области, она является жительницей поселка Кузнецовка Братского района. Неоднократно попадала в поле зрения полиции за различные правонарушения, но с учетом возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности.
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