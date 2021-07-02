Родителей могут обязать вакцинировать детей перед поездкой в лагеря
10:05 02.07.2021 Источник: Газета.Ru
Исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко не исключил возможности введения обязательной вакцинации детей перед лагерями в некоторых регионах России, хотя пока такая мера и не предусмотрена.
«Вакцинация подростков на сегодня не предполагается по нормативным документам. Взрослые сотрудники практически во всех регионах вакцинированы, проводится очень активная работа, чтобы занесения инфекции не было — ПЦР-тесты, мотивация персонала на прививку. Где-то это происходит более жестко, где-то менее. Решения принимают региональные штабы по выходу из эпидемситуации», — сказал он в интервью «Газете.Ru».
Если в смене обнаруживается коронавирус, дети отправляются на карантин, напомнил он.
«В санитарных правилах маршрутизация прописана очень четко. Дальше выявляют контактных и не контактных лиц. Тут два варианта: либо лагерь закрывают по решению Роспотребнадзора, либо нет», — пояснил Проценко.
Возвращать ли деньги за путевку и в каком объеме, каждая организация решает со своим клиентом индивидуально, добавил он.
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