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В Канаде аборигены сбросили статуи королев Виктории и Елизаветы II

10:20 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители коренных народов Канады и им сочувствующие сбросили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в Виннипеге (провинция Манитоба). Об этом в четверг сообщил телеканал Си-би-си.

Памятники были установлены перед зданием законодательного собрания Манитобы. В четверг, когда в стране отмечается главный национальный праздник - День Канады, группа протестующих против бывшей канадской колониальной политики собралась перед заксобранием. Сначала они облили монументы краской, а затем с помощью веревок свалили их с пьедестала. По данным телеканала, полиция задержала только одного мужчину, который выкрикивал ругательства в адрес толпы, свалившей статуи.

С конца мая в Канаде на территории трех бывших школ- интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы- интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда 638 млн долларов США) пострадавшим.

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