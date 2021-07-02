Минюст США вводит временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
10:32 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается обзор политики ведомства в отношении высшей меры наказания.
"Сегодня министр юстиции <...> издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. <...> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.
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