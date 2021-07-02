Минюст США вводит временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается обзор политики ведомства в отношении высшей меры наказания.

"Сегодня министр юстиции <...> издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. <...> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.