В соцсетях опубликовали ролик, на котором ребенок в форме Росгвардии стреляет из гранатомета - СМИ
11:05 02.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В соцсетях появился ролик из Чечни, на котором ребенок в форме Росгвардии стреляет из гранатомета.
Видео опубликовал сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова Шаа Турлаева Сайфуллах, позже оно было удалено. На видео мальчик после выстрела поворачивается к камере и говорит «Ахмат — сила, Аллаху акбар!» На груди у ребенка видна нашивка с фамилией «Межидов». Канал «Кавказ.Реалии» (включен в реестр СМИ-иноагентов) сообщает, что Хусейн Межидов возглавляет одно из подразделений батальона «Юг» Росгвардии. У него в инстаграме есть аналогичный ролик, на котором из гранатомета стреляет уже он сам. В 2018 году «Новая газета» писала, что Шаа Турлаев находится в федеральном и международном розыске по подозрению к причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова Умари Исраилова, а также к покушению на убийство минимум трех человек. В марте того же года Рамзан Кадыров опубликовал видео со встречи с Турлаевым. Эхо Москвы
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