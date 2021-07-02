В Москве выявили 6 893 случая заражения коронавирусом за сутки
12:05 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 893 против 7 597 днем ранее, до 1 372 705. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,5%.
За сутки в Москве зарегистрировали 112 смертей из-за коронавируса (против 108 днем ранее), их общее число составило 22 668, следует из сообщения штаба.
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