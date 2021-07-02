В Москве выявили 6 893 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 893 против 7 597 днем ранее, до 1 372 705. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве зарегистрировали 112 смертей из-за коронавируса (против 108 днем ранее), их общее число составило 22 668, следует из сообщения штаба.