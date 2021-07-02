Военные США передали афганскому правительству авиабазу Баграм

12:32 Источник: Интерфакс

Военные США передали афганской стороне крупнейшую авиабазу Баграм, сообщил в пятницу телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство обороны республики. Передача афганской армии базы Баграм означает, что большинство из 2,5-3,5 тыс. американских военных покинули Афганистан, отмечает телеканал.

Американские военные использовали базу Баграм, расположенную в 60 км от Кабула, на протяжении почти двух десятилетий.