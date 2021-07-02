Собянин рассказал о волонтерской акции «ПаркАрт» в московских парках

12:54

В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об проведении очередной акции «ПаркАрт», особенно заострив внимание на том, каким образом арт объекты могут помочь поврежденным деревьям.

«Рисунки на деревьях можно встретить во многих парках Москвы. За последние 5 лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты – от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров. Акция «ПаркАрт» выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы», - пишет мэр.

В блоге рассказывается о критериях выбора деревьев для будущих картин, в частности специалисты намечают для работы растения с оголенными участками ствола, трещинами – морозобоинами и дуплами. Сначала повреждения бережно очищают от остатков коры, гнилей, лишайников и мха, дезинфицируют очищенный ствол, дупла, если они есть, заделывают специальным составом. Затем в один-два слоя наносится водоотталкивающая грунтовка, и начинается сам процесс создания картины. Для работы художники-волонтеры берут безопасный и стойкий акрил.

По сути, картина исполняет роль лечебного пластыря для поврежденного дерева, консервирующего повреждение. Иногда благодаря картине рана дерева полностью заживает.

«ПаркАрт» продлевает деревьям жизнь. И делает наши парки еще краше и привлекательнее», - написал в заключение Сергей Собянин.