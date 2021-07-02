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На Кубани к 8 годам колонии приговорен лейтенант запаса по обвинению в шпионаже - суд

13:05 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краснодарский краевой суд в пятницу приговорил к 8 годам лишения свободы за шпионаж задержанного сотрудниками УФСБ по краю Андрея Пикулу, который был завербован сотрудником разведки иностранного государства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Андрея Пикулы 1991 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Шпионаж в форме собирания и передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну"). Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Совокупность смягчающих обстоятельств суд счел исключительной и назначил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ст. 275 УК РФ - лишение свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда

Уточняется, что осужденный имел воинское звание лейтенант запаса, которого по решению суда он лишен.

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