Дорониной могут манипулировать, считают во МХАТе
13:20 02.07.2021 Источник: Газета.Ru
В Московском художественном академическом театре им. Максима Горького не видели письмо президента МХАТа Татьяны Дорониной президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.
Представитель МХАТа предложила, что письмо было написано, «чтобы его в первую очередь распространяли СМИ», так как в противном случае Доронина «давно бы приехала в театр» и приступила к выполнению своих обязанностей как президента.
«Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», – написала Мусина-Пушкина.
Она также добавила, что в театре «мало узнали» Доронину в опубликованном письме.
«Мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», – заключила пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что народная артистка СССР и бывший художественный руководитель МХАТа Татьяна Доронина обратилась к Путину с просьбой «изгнать» из театра художественного руководителя. Газета.Ru
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