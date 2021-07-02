Программу доктора Румянцева по увеличению зарплат медработникам поддержал Ректор ВШОУЗ

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Фото Алены Бжаховой

Предложение главного детского онколога-гематолога Минздрава РФ, академика РАН Александра Румянцева увеличить ставку начинающего врача до 4 МРОТ поддержала ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), Гузель Улумбекова. Она согласна с коллегой и считает, что такой шаг позволит привлечь новые квалифицированные кадры и поднять престиж медицины.

Основатель центра им. Д. Рогачева уже предлагал увеличить федеральный бюджет на здравоохранение в два раза: с 3,8% до 7,7% от ВВП. Предполагается, что на такие цифры можно будет выйти к 2030 году при увеличении ежегодного финансирования отрасли на 520 млрд. Доктор считает, что 60% дополнительных субсидий нужно отдать на увеличение заработных плат медицинским работникам, остальные средства пойдут повышение квалификации медработников, обновление технологической базы, бесплатные лекарства и другие необходимые медицине программы.

«У нас сегодня выгорание медицинских работников – 70%. А они спасают жизни и здоровье людей. Мы должны сделать все, чтобы они могли свой долг выполнять в полной мере. Мы должны одним из первых вопросов, тут я согласна с Александром Григорьевичем Румянцевым, увеличить зарплату медицинских работников», - рассказала ректор ВШОУЗ в социальных сетях, в ходе прямого эфира «Live доктора Румянцева».

До начала пандемии оклады врачей составляли от 12 до 35 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, а у медицинских сестер — от 10 до 20 тыс. рублей, - сообщает эксперт. Предложение доктора Румянцева об увеличении финансирования здравоохранения позволит создать единую базовую ставку, для врачей 4 МРОТ, а у среднего медперсонала - 2 МРОТ.

Особое внимание было уделено и заработным платам преподавателей высших медицинских учебных заведений и училищ. Румянцев считает, что их вознаграждение должно быть выше, чем у практикующих специалистов в 1,5 – 2 раза, на сегодняшний же день оплата труда педагогов ниже, чем у их практикующих коллег. Александр Григорьевич Румянцев предлагает поднять базовый оклад преподавателям университетов 6-8 МРОТ, а преподавателям училищ - 3-6 МРОТ.

Федеральным законом установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц. Президент РФ Владимир Путин в обращении ко Дню медработника, опубликованном на сайте Кремля, пообещал обновление системы оплаты труда в здравоохранении. По его словам, новая модель оплаты будет предусматривать оклад, который не будет зависеть от региона, а также прозрачность надбавок.