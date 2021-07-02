Олег Леонов: При реализации нового Генплана Москвы важно не забыть про комфорт жителей

16:44

Фото: Максим Мармур



Комментируя работу столичных властей над новым Генеральным планом города, Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, особенно выделил необходимость создания безопасных маршрутов для пешеходов.

«Новый Генплан обязательно должен «разгрузить» центр города, в котором сейчас сосредоточена почти вся экономическая активность. Если люди будут работать там, где они живут, это перераспределит транспортные и людские потоки. Москвичи будут больше ходить пешком. И конечно, это ставит вопрос о новых, безопасных пешеходных маршрутах. Важно не забывать о жителях, реализуя суперпроекты», - заявил Леонов.

Общественник считает, что приоритетом является обеспечение безопасности людей на городских улицах, он уверен, для жителей город должен стать сферой комфорта и защищенности. Новые стандарты видеонаблюдения, безбарьерной среды и уличной навигации призваны стать неотъемлемой частью современной столицы, - таково мнение координатора «ЛизаАлерт».

Генеральный план Москвы разрабатывается уже несколько месяцев. Главный акцент документа сделан на создание рабочих мест за пределами центра и функционирование территорий по принципу экономического моделирования.