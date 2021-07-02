Олег Леонов: При реализации нового Генплана Москвы важно не забыть про комфорт жителей
16:44 02.07.2021
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Фото: Максим Мармур
«Новый Генплан обязательно должен «разгрузить» центр города, в котором сейчас сосредоточена почти вся экономическая активность. Если люди будут работать там, где они живут, это перераспределит транспортные и людские потоки. Москвичи будут больше ходить пешком. И конечно, это ставит вопрос о новых, безопасных пешеходных маршрутах. Важно не забывать о жителях, реализуя суперпроекты», - заявил Леонов.
Общественник считает, что приоритетом является обеспечение безопасности людей на городских улицах, он уверен, для жителей город должен стать сферой комфорта и защищенности. Новые стандарты видеонаблюдения, безбарьерной среды и уличной навигации призваны стать неотъемлемой частью современной столицы, - таково мнение координатора «ЛизаАлерт».
Генеральный план Москвы разрабатывается уже несколько месяцев. Главный акцент документа сделан на создание рабочих мест за пределами центра и функционирование территорий по принципу экономического моделирования.
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