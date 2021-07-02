Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию Храма Покрова в Филях

17:45

Фото: Игорь Дегтярев



По инициативе ведущего программы «60 минут» на реставрацию Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях правительство Москвы выделит 360 млн рублей.

Известие обнародовали во время проведения круглого стола по вопросам сохранения культурного наследия, состоявшемся в Штабе общественной поддержки ЕР на Покровке, 47.

В нем приняли участие заместитель руководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян, депутат фракции «Единая Россия» Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов, общественные деятели, ученые и специалисты по краеведению.

Среди тем, обсуждаемых на круглом столе, было уделено особенное внимание культурному наследие Нарышкиных. Усадьба и два храма – Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве.

«К мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше 2 тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с Храмом Покрова – сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо. Поэтому я обратился в Правительство Москвы с просьбой оказать поддержку в решении этой проблемы», - рассказывает телеведущий.

Заместитель руководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян поблагодарил тележурналиста за энергичный вклад спасения наследия Нарышкиных, особо выделив, что в результате обращения ведущего «60 минут» Правительство Москвы выделило средства на реставрацию Храма: «На эти цели планируется направить 360 миллионов рублей. В настоящее время обсуждается вопрос проектно-сметной документации».

«Благодарен Правительству Москвы за помощь в решении этого важнейшего вопроса», - поделился журналист, - «во-первых, спасибо, во-вторых – ура! Я и другие участники круглого стола встретили аплодисментами новость о выделении финансирования. Поздравляю москвичей – теперь у нас появилась возможность сохранить эту жемчужину архитектуры для потомков. Это стало возможным благодаря настойчивости членов инициативной группы, готовности властей прислушиваться к мнению граждан».

Председатель профильной комиссии Мосгордумы, единорос, Народный артист России Евгений Герасимов выделил серьезный вклад Евгения Попова в решение вопроса: «Добиться финансирования объекта культурного наследия, тем более, в таких значительных размерах, - было очень непросто. Со своей стороны намерен проследить, чтобы средства, выделенные на реставрацию Храма, были использованы по целевому назначению».

За последние годы Правительство Москвы выделяет значительные средства на спасение зданий-памятников. В программе Мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город Земли», озвученной на городской конференции ЕР 15 июня, говорится, что за 10 лет удалось сохранить от разрушения 1600 исторически значимых зданий; отреставрировано каждое третье здание-памятник. В Москве работает единственная в своем роде программа «1 рубль за 1 кв.метр», включающая бизнес в работу по реставрации памятников культурного наследия. В скором будущем планируется реставрация еще более 500 объектов. К концу 2023 год город собирается восстановить более 99% зданий-, сказал в своей программе мэр

Евгений Попов считает, что все предложения экспертов по защите культурного наследия столицы после детальной проработки должны быть включены в разрабатываемый им «Национальный стандарт благополучия». Создание условий для сохранения культурного наследия журналист считает одним из основных направлений.

Одним из ключевых направлений социального благополучия телеведущий считает создание условий для преемственности культурных традиций.

Анастасия

Анастасия 17:45

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