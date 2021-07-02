Тимофей Баженов: необходимо усилить ответственность за жестокость по отношению к животным

18:55

Фото: Максим Манюров



В Административный кодекс войдут разработанные депутатами поправки, позволяющие накладывать штрафы до 30. тыс. рублей за выброшенных на улицу домашних животных. Ведущий передачи «60 минут» Тимофей Баженов искренне считает, что такая мера воздействия заставит многих задуматься перед тем, как завести домашнего любимца.

«По официальным данным, только в прошлом году в московских приютах оказались свыше 1,5 тыс. бездомных животных. С изменением законодательства люди будут более взвешенно подходить к тому, чтобы завести кошку или собаку, зная, что на них ложится дополнительная ответственность, в том числе со стороны отношений с государством», — поделился мнением тележурналист.

Тем не менее, количество выброшенных на улицы домашних животных растет, и не только в Москве, это острых вопрос для любого мегаполиса. Столичные приюты для бездомных животных не справляются с нагрузкой, они рассчитаны в общей сложности на 15-16 тыс. особей, а в столице только бродячих собак насчитывается около 30 тыс. Бродячие животные являются источниками инфекций, опасных для человека, а крупные особи представляют серьезную опасность в проявлениях агрессии по отношению к людям. В список также входят экзотические животные и дикие виды животных.

На сегодняшний день действующим законодательством предусмотрены наказания только за самые беспрецедентные проявления жестокости, убийству либо нанесениям увечий животному. Новые, разработанные депутатами, поправки к Административному кодексу, позволяют накладывать штрафы до 150 тыс. руб. как за жестокость по отношению к животному, так и за другие нарушения законодательства при обращении с животными. Примером может послужить содержание в многквартирных домах крупных хищников или каких-нибудь других экзотических животных.

Новый законопроект за выброшенное животное обещает гражданам штраф от 1 500 до 3 000 рублей, на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, организации же угрожают штрафные санкции в размере от 15 000 до 30 000 рублей.

«Одна из важных проблем связанная с удобством содержания животных носит технический характер, это отсутствие качественных площадок для выгула собак. Существующие морально устарели. Это проблема уже обозначена и начинает решаться городом. В четырех районах столицы – в том числе в Лосиноостровском, до конца года откроются пилотные площадки нового типа для выгула собак. Глубоко убежден, что такая забота о братьях наших меньших это маркер цивилизованности, ответственности жителей Москвы и всего общества в целом», ― озвучил свою позицию Баженов.