Тимофей Баженов: необходимо усилить ответственность за жестокость по отношению к животным
18:55 02.07.2021
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Фото: Максим Манюров
«По официальным данным, только в прошлом году в московских приютах оказались свыше 1,5 тыс. бездомных животных. С изменением законодательства люди будут более взвешенно подходить к тому, чтобы завести кошку или собаку, зная, что на них ложится дополнительная ответственность, в том числе со стороны отношений с государством», — поделился мнением тележурналист.
Тем не менее, количество выброшенных на улицы домашних животных растет, и не только в Москве, это острых вопрос для любого мегаполиса. Столичные приюты для бездомных животных не справляются с нагрузкой, они рассчитаны в общей сложности на 15-16 тыс. особей, а в столице только бродячих собак насчитывается около 30 тыс. Бродячие животные являются источниками инфекций, опасных для человека, а крупные особи представляют серьезную опасность в проявлениях агрессии по отношению к людям. В список также входят экзотические животные и дикие виды животных.
На сегодняшний день действующим законодательством предусмотрены наказания только за самые беспрецедентные проявления жестокости, убийству либо нанесениям увечий животному. Новые, разработанные депутатами, поправки к Административному кодексу, позволяют накладывать штрафы до 150 тыс. руб. как за жестокость по отношению к животному, так и за другие нарушения законодательства при обращении с животными. Примером может послужить содержание в многквартирных домах крупных хищников или каких-нибудь других экзотических животных.
Новый законопроект за выброшенное животное обещает гражданам штраф от 1 500 до 3 000 рублей, на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, организации же угрожают штрафные санкции в размере от 15 000 до 30 000 рублей.
«Одна из важных проблем связанная с удобством содержания животных носит технический характер, это отсутствие качественных площадок для выгула собак. Существующие морально устарели. Это проблема уже обозначена и начинает решаться городом. В четырех районах столицы – в том числе в Лосиноостровском, до конца года откроются пилотные площадки нового типа для выгула собак. Глубоко убежден, что такая забота о братьях наших меньших это маркер цивилизованности, ответственности жителей Москвы и всего общества в целом», ― озвучил свою позицию Баженов.
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