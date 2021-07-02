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НОВОСТИ

С более чем двухчасовой задержкой началась встреча министров ОПЕК+

21:10 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание министров стран ОПЕК+ началось в 19:50 мск в формате видеоконференции, в нем принимают участие представители 23 стран, подписавших соглашение о сокращении добычи нефти. При этом встреча должна была начаться в 17:30 мск, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Да, встреча началась", - сказал он.

Перед этим прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в котором участвовали только восемь стран.

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