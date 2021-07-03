Экс-премьер Польши Дональд Туск возглавит крупнейшую оппозиционную партию
12:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я вернулся на 100 процентов", - отметил он. По словам Туска, он верит в свою команду. "То, с чем я тут встретился, начиная от решения Бориса Будки, это было сильнее, чем мое личное стремление вернуться к борьбе, потому что это дало мне веру в то, что я могу работать с людьми, которые действительно хотят сделать что-то хорошее, несмотря на личные интересы", - указал он.
Занимавший в последние годы пост лидера "Гражданской платформы" Борис Будка попросил Туска вернуться в партию и возглавить ее. "Нужно передать эстафету, чтобы вместе добиться победы, вместе добиться успеха", - сказал он.
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