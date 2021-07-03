По новым правилам бесплатно подключить к газу смогут около 3-4 млн домовладений в РФ - Новак
12:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом", - сказал он.
По словам Новака, за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. "Для этого сейчас вносятся необходимые изменения в нормативную базу, жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование", - добавил он.
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