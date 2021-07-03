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По новым правилам бесплатно подключить к газу смогут около 3-4 млн домовладений в РФ - Новак

12:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уже подписанные президентом России поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу порядка 3-4 млн домовладений в России, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".

"По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом", - сказал он.

По словам Новака, за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. "Для этого сейчас вносятся необходимые изменения в нормативную базу, жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование", - добавил он.

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