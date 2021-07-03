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По подозрению в избиении экоактивиста из Тамбова задержаны трое - МВД Медиа

13:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в избиении и нанесении ножевых ранений экоактивисту Роману Герасимову, который протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в издании "МВД Медиа".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль попросит МВД разобраться с избиением и нанесением ножевых ранений экоактивисту Роману Герасимову. Герасимов был избит и ранен ножом утром в четверг возле своего дома в селе Березовка под Тамбовом. Вместе с жителями Дегтянского сельсовета Сосновского района Тамбовской области активист протестует против строительства мусорного полигона. На мужчину напали трое неизвестных, Герасимов был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы для его жизни нет.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления", - процитировали официального представителя МВД России Ирину Волк в издании. Задержанные заключены под стражу.

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