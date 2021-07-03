Сохранение уникального исторического, культурного, духовного наследия должно быть приоритетом - Путин
13:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Символично, что ваш фестиваль проходит в многонациональном Башкортостане, на гостеприимной земле которого в мире и согласии живут представители разных народов и религий. Забота о сбережении нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия - один из ключевых государственных приоритетов", - говорится в послании.
Путин подчеркнул, что Россия по праву гордится "богатейшими традициями народного искусства, передающимися из поколения в поколение, ярким созвездием фольклорных коллективов и талантливых исполнителей, искусными мастерами знаменитых на весь мир художественных промыслов".
Глава государства также выразил уверенность, что фольклориада пройдет "в атмосфере дружбы и взаимопонимания, познакомит гостей с самобытным творчеством артистов, музыкантов, танцоров из многих стран, подарит всем добрые, незабываемые впечатления".
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