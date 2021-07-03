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При задержании нелегальных мигрантов литовские пограничники применили слезоточивый газ

13:30 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовские пограничники при задержании группы агрессивно настроенных нелегальных мигрантов, проникших на территорию республики из соседней Белоруссии, применили спецсредства. Об этом в субботу сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"При задержании группа нелегальных мигрантов из восьми человек оказала сопротивление пограничникам Друскининкской заставы. Для их усмирения пришлось применить спецсредства", - говорится в сообщении.

Во время инцидента был применен слезоточивый газ, произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. "Сопротивлявшихся мигрантов уложили на землю, на них были надеты наручники", - сообщило ведомство.

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