При задержании нелегальных мигрантов литовские пограничники применили слезоточивый газ
13:30 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"При задержании группа нелегальных мигрантов из восьми человек оказала сопротивление пограничникам Друскининкской заставы. Для их усмирения пришлось применить спецсредства", - говорится в сообщении.
Во время инцидента был применен слезоточивый газ, произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. "Сопротивлявшихся мигрантов уложили на землю, на них были надеты наручники", - сообщило ведомство.
НОВОСТИ
- 13:20 03.07.2021
- Сохранение уникального исторического, культурного, духовного наследия должно быть приоритетом - Путин
- 13:10 03.07.2021
- По подозрению в избиении экоактивиста из Тамбова задержаны трое - МВД Медиа
- 12:20 03.07.2021
- По новым правилам бесплатно подключить к газу смогут около 3-4 млн домовладений в РФ - Новак
- 12:10 03.07.2021
- Экс-премьер Польши Дональд Туск возглавит крупнейшую оппозиционную партию
- 11:20 03.07.2021
- На оплату отпусков медикам и соцработникам выделили более 8,3 млрд рублей
- 11:10 03.07.2021
- В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер, есть пострадавший - источник
- 10:20 03.07.2021
- Проект о обязательном видеонаблюдении в помещениях для голосования не поддержали в кабмине РФ
- 10:10 03.07.2021
- При помощи ракеты-носителя Long March-2D Китай запустил пять спутников - СМИ
- 09:30 03.07.2021
- Законопроект о введении налога на роскошь не поддержало правительство РФ
- 09:20 03.07.2021
- Трамп считает, что США не являются страной "честных и открытых выборов"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать