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Стратегия национальной безопасности России утверждена указом президента

14:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", - указано в резолюции документа.

Новая редакция стратегии обсуждалась 28 мая в ходе совещания президента России с постоянными членами Совбеза РФ. Как позднее отмечал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете", решение о подготовке новой редакции стратегии нацбезопасности было принято не внезапно: такие документы должны корректироваться раз в шесть лет, а предыдущая версия была принята в конце 2015 года. По словам Патрушева, подготовка нынешнего проекта продолжалась около года.

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