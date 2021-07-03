На границе с Украиной вводится усиление пограничной службы Белоруссии

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники осуществляют охрану госграницы с Украиной в усиленном варианте, сообщил ТАСС в субботу официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.



"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - отметил представитель погранкомитета.



По его словам, с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются "тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе". "Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь", - пояснил Бычковский. Он заверил, что в белорусской пограничной службе имеется "достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".



