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На границе с Украиной вводится усиление пограничной службы Белоруссии

14:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники осуществляют охрану госграницы с Украиной в усиленном варианте, сообщил ТАСС в субботу официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - отметил представитель погранкомитета.

По его словам, с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются "тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе". "Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь", - пояснил Бычковский. Он заверил, что в белорусской пограничной службе имеется "достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".

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