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Европа должна объединиться, чтобы конкурировать с США в космосе - глава Arianespace

15:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые запуски группировок спутников и большие финансовые вливания в космическую отрасль в США могут привести к значительному перевесу в пользу американских компаний на рынке космических запусков, и Европа должна объединить усилия ради создания конкуренции. Такое мнение высказал генеральный директор компании Arianespace ("Арианспейс") Стефан Исраэль, выступая в субботу на экономическом форуме во французском Экс-ан-Провансе.

"SpaceX ["Спейс-экс"] - наши основные конкуренты, - констатировал он, отметив, что, помимо США, главным конкурентом Европы в космосе является также Китай. - Каждые две недели у нас над головами появляются по 60 новых спутников [запущенных SpaceX]. Если Европа не отреагирует достаточно оперативно, однажды мы получим ситуацию, когда одна компания будет доминировать над остальными".

"Нам нужны правила, и нельзя оставлять США монополию на нормативную базу. Доступ на орбиту может оказаться затруднен. К тому же присутствуют вызовы в сфере экологии и частот, поэтому Европа должна принимать участие в таких обсуждениях. Нужны слаженные действия в сфере промышленности и государственной политики", - добавил Исраэль.

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