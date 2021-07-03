Социально-экономическими проблемами РФ пользуются, чтобы разрушить ее единство извне - документ
15:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Все более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри Российской Федерации", - говорится, в частности, в документе.
На фоне реализации этой целенаправленной политики по сдерживанию России "жизненно важное значение" для страны "приобретают укрепление ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации".
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