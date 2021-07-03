Социально-экономическими проблемами РФ пользуются, чтобы разрушить ее единство извне - документ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Укрепление суверенитета и безопасности РФ и защита традиционных основ российского общества приобретают жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России извне. Об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной безопасности, указ об утверждении которой подписал президент РФ Владимир Путин.



"Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Все более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри Российской Федерации", - говорится, в частности, в документе.



На фоне реализации этой целенаправленной политики по сдерживанию России "жизненно важное значение" для страны "приобретают укрепление ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации".



