США выбрали курс отказа от обязательств по контролю над оружием, считает РФ
15:30 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенные Штаты Америки (США) проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями", - говорится в документе, указ об утверждении которого подписал президент Владимир Путин.
Отмечается, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско- Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.
"Продолжается эскалация напряженности в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Ослабление систем глобальной и региональной безопасности создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма", - добавляется в документе.
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