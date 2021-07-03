США выбрали курс отказа от обязательств по контролю над оружием, считает РФ

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон выбрал последовательный курс на отказ от обязательств в сфере контроля над вооружениями, говорится в опубликованной в субботу новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ.



"На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенные Штаты Америки (США) проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями", - говорится в документе, указ об утверждении которого подписал президент Владимир Путин.



Отмечается, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско- Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.



"Продолжается эскалация напряженности в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Ослабление систем глобальной и региональной безопасности создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма", - добавляется в документе.



