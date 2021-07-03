В Анапе будет создан новый туристический кластер - Чернышенко
16:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в станице Благовещенской города Анапы будет создан туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа", общая площадь территории - более 800 га", - отмечается в сообщении.
По мнению вице-премьера, Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. "Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера "Новая Анапа", причем в горизонте двух-трех лет. Важный фактор при планировании курорта - это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Уверен, глава региона с федеральной поддержкой подойдет комплексно к решению этой задачи", - сказал он.
Чернышенко также сообщил, что корпорация "Туризм.рф" будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 млрд руб.
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