Благодаря грантам на коммуналку рестораны Москвы сэкономят до 1,1 млн руб.
18:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей. Также рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.
"По разным предприятиям экономия по оплате "коммуналки" составит от 700 тыс. до 1,1 млн рублей за квартал", - сказала Татулова. По ее словам, предложение о данной мере поддержки было инициировано столичным бизнес-сообществом и теперь нашло поддержку властей Москвы.
"Самое радостное, что наконец-то сменился тон того, как ведется диалог между представителями власти и предпринимателями, - добавила омбудсмен. - Я надеюсь, что это только стартовый разворот в нашу сторону".
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