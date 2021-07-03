В акции в поддержку Ассанжа в Лондоне приняла участие модельер Вивьен Вествуд
18:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе акции, состоявшейся по случаю 50-летнего юбилея основателя WikiLeaks, собравшиеся разложили на газоне напротив Вестминстерского дворца, где заседают депутаты парламента Великобритании, белые одеяла с изображением журналиста и надписью "Свободу Ассанжу". Кроме того, протестующие устроили импровизированный пикник и угощали всех желающих тортом. Среди участников демонстрации также была замечена невеста Ассанжа Стелла Моррис.
На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.
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