В акции в поддержку Ассанжа в Лондоне приняла участие модельер Вивьен Вествуд

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков человек приняли участие в акции в поддержку основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа в центре Лондона, среди них была известный модельер, дама ордена Британской империи 80-летняя Вивьен Вествуд. Кадры с места демонстрации на Парламентской площади опубликовали в субботу организаторы мероприятия.



В ходе акции, состоявшейся по случаю 50-летнего юбилея основателя WikiLeaks, собравшиеся разложили на газоне напротив Вестминстерского дворца, где заседают депутаты парламента Великобритании, белые одеяла с изображением журналиста и надписью "Свободу Ассанжу". Кроме того, протестующие устроили импровизированный пикник и угощали всех желающих тортом. Среди участников демонстрации также была замечена невеста Ассанжа Стелла Моррис.



На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.



