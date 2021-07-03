0
0
0
НОВОСТИ

В акции в поддержку Ассанжа в Лондоне приняла участие модельер Вивьен Вествуд

18:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков человек приняли участие в акции в поддержку основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа в центре Лондона, среди них была известный модельер, дама ордена Британской империи 80-летняя Вивьен Вествуд. Кадры с места демонстрации на Парламентской площади опубликовали в субботу организаторы мероприятия.

В ходе акции, состоявшейся по случаю 50-летнего юбилея основателя WikiLeaks, собравшиеся разложили на газоне напротив Вестминстерского дворца, где заседают депутаты парламента Великобритании, белые одеяла с изображением журналиста и надписью "Свободу Ассанжу". Кроме того, протестующие устроили импровизированный пикник и угощали всех желающих тортом. Среди участников демонстрации также была замечена невеста Ассанжа Стелла Моррис.

На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 03.07.2021
Благодаря грантам на коммуналку рестораны Москвы сэкономят до 1,1 млн руб.
0
77
17:20 03.07.2021
В столице Казахстана открыт памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву
0
171
17:10 03.07.2021
В Москве более 2,7 млн человек получили хотя бы одну дозу прививки от ковида - Собянин
0
171
16:10 03.07.2021
В Анапе будет создан новый туристический кластер - Чернышенко
0
245
15:30 03.07.2021
США выбрали курс отказа от обязательств по контролю над оружием, считает РФ
0
337
15:20 03.07.2021
Социально-экономическими проблемами РФ пользуются, чтобы разрушить ее единство извне - документ
0
354
15:10 03.07.2021
Европа должна объединиться, чтобы конкурировать с США в космосе - глава Arianespace
0
311
14:20 03.07.2021
На границе с Украиной вводится усиление пограничной службы Белоруссии
0
346
14:10 03.07.2021
Стратегия национальной безопасности России утверждена указом президента
0
364
13:30 03.07.2021
При задержании нелегальных мигрантов литовские пограничники применили слезоточивый газ
0
455

Возврат к списку