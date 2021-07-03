Вопрос о судьбе Ассанжа не поднимался ни на одном саммите ЕС или НАТО - Захарова
19:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признания в ложных данных против Ассанжа, как стало известно 26 июня, дал сотрудникам исландской газеты "Стундин" сам информатор ФБР США исландец Сигурдур Инги Тордарсон.
"И ведь ни один саммит ЕС или НАТО даже не коснулся судьбы Ассанжа", - написала она в субботу в Telegram-канале. Захарова напомнила, что сейчас журналист- расследователь находится в британской тюрьме. "Срок его заключения, согласно британским законам, давно истек. Но кого это на Западе интересует, когда есть столько всего интересного к востоку от либерализма", - отметила она.
Захарова обратила внимание, что согласно рассказу исландца газете "Стундин", Ассанж не просил его "взломать исландское правительство", информацией Сигурдура Инги снабжали "третьи лица". "А что это за "третьи лица"? Журналисты газеты намекают: ФБР. Дело в том, что на сотрудника "Викиликс" Сигурдура Тордарсона в свое время было заведено несколько дел: обвинения в финансовых махинациях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, - добавила она. - ФБРовцы пообещали исландцу иммунитет от дальнейшего судебного преследования, передали флешку с секретной информацией и попросили о небольшой услуге: предать Джулиана Ассанжа, оговорив его в суде".
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