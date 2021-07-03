0
0
128
НОВОСТИ

По решению властей Монголии отменена зарубежную часть ралли "Шелковый путь"

20:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство ралли "Шелковый путь" отменило монгольскую часть соревнований по решению властей этой страны. Об этом в субботу сообщил на брифинге в бивуаке гонки в Республике Алтай председатель совета директоров проекта "Шелковый путь" Булат Янборисов.

Ралли-рейд должен был пройти по территории России и Монголии. В субботу глава оргкомитета гонки, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об отмене монгольской части дистанции из-за эпидемиологической ситуации.

"Я лично не хотел бы ехать туда, даже если бы сегодня или вчера они не закрыли границу, но они закрыли границу, мы не можем туда поехать, это форс-мажор", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 03.07.2021
В Самаре при столкновении маршрутки и легкового автомобиля пострадали четыре человека
0
179
19:20 03.07.2021
Вопрос о судьбе Ассанжа не поднимался ни на одном саммите ЕС или НАТО - Захарова
0
228
19:10 03.07.2021
Для путешествий в Италию россиянам нужно вакцинироваться - посол
0
253
18:20 03.07.2021
В акции в поддержку Ассанжа в Лондоне приняла участие модельер Вивьен Вествуд
0
278
18:10 03.07.2021
Благодаря грантам на коммуналку рестораны Москвы сэкономят до 1,1 млн руб.
0
269
17:20 03.07.2021
В столице Казахстана открыт памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву
0
408
17:10 03.07.2021
В Москве более 2,7 млн человек получили хотя бы одну дозу прививки от ковида - Собянин
0
391
16:10 03.07.2021
В Анапе будет создан новый туристический кластер - Чернышенко
0
441
15:30 03.07.2021
США выбрали курс отказа от обязательств по контролю над оружием, считает РФ
0
539
15:20 03.07.2021
Социально-экономическими проблемами РФ пользуются, чтобы разрушить ее единство извне - документ
0
565

Возврат к списку