По решению властей Монголии отменена зарубежную часть ралли "Шелковый путь"

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство ралли "Шелковый путь" отменило монгольскую часть соревнований по решению властей этой страны. Об этом в субботу сообщил на брифинге в бивуаке гонки в Республике Алтай председатель совета директоров проекта "Шелковый путь" Булат Янборисов.



Ралли-рейд должен был пройти по территории России и Монголии. В субботу глава оргкомитета гонки, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об отмене монгольской части дистанции из-за эпидемиологической ситуации.



"Я лично не хотел бы ехать туда, даже если бы сегодня или вчера они не закрыли границу, но они закрыли границу, мы не можем туда поехать, это форс-мажор", - сказал он.



