По решению властей Монголии отменена зарубежную часть ралли "Шелковый путь"
20:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ралли-рейд должен был пройти по территории России и Монголии. В субботу глава оргкомитета гонки, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об отмене монгольской части дистанции из-за эпидемиологической ситуации.
"Я лично не хотел бы ехать туда, даже если бы сегодня или вчера они не закрыли границу, но они закрыли границу, мы не можем туда поехать, это форс-мажор", - сказал он.
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