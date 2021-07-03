Школа проектных технологий презентовала первые проекты для Москвы

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Первые инициативы Школы проектных технологий были представлены в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Москве. «Проектные технологии – это путь от идеи до презентации проекта столичным депутатам всех уровней и реализации этих идей на практике, - рассказал депутат Госдумы Петр Толстой. - Это не просто очередной тренинг, а реальная возможность воплотить в жизнь самые смелые инициативы. Уже по первым 12 проектам понятно, что идеи довольно креативные, если даже 3-4 из них удастся воплотить в жизнь, это уже заметят все москвичи. У Школы проектных технологий есть все возможности и ресурсы для развития проектов. Но для того, чтобы рассчитывать на эту поддержку, необходимо качественно проработать каждую идею, создать из сырого замысла четкий пошаговый план, точно рассчитанный по срокам и этапам. В этом и состоит самый главная задача Школы».



Презентованные проекты должны улучшить качество жизни жителей столицы. Например, было предложено установить в подземных переходах «зеркала безопасности», которые позволят обезопасить пешеходов от столкновения с велосипедистами и самокатчиками. Также высказана идея преобразовать карту «Москвёнок» в браслет, который мог бы оповещать родителей о входе и выходе ребенка из школы, помогать оплачивать школьные обеды и оповещать в случае пожара в школе или другой внештатной ситуации. «В Программе мэра Москвы Сергея Собянина есть целый раздел, посвященный безопасности и технологиям защиты людей. Речь не только про дальнейшее расширение сети видеонаблюдения, но и о развитии комплексной информационной системы управления оперативных служб. И представленные сегодня проекты прекрасно встраиваются в общую канву дальнейшего развития столицы», - говорит Толстой.