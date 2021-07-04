Синоптики прогнозируют новую волну аномальной дары в Москве
09:00 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Волна тепла накроет Москву и Подмосковье с середины следующей недели примерно до 13-14 июля. Температура воздуха будет достигать 32-34 градусов тепла, ожидается повторение июньской аномальной жары, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.
"Начиная со среды-четверга устанавливается жаркая погода. В среду температура будет уже 30 и выше градусов, а в четверг по области - уже до 32-34 градусов. Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13-14 июля такая жаркая погода сохранится", - рассказал он.
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