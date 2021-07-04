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Часть соревнований Олимпиады в Токио могут пройти без зрителей -СМИ

09:30 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, которые начнутся менее чем через три недели, могут пройти без зрителей, если организаторы примут решение дополнительно снизить предел посещаемости спортивных объектов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тыс. В таком случае все мероприятия, на которые было продано более 5 тыс. билетов, а также те, что запланированы на время после 21:00, пройдут без зрителей.

Это коснется матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

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