Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 4 июля, 2021

10:00 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 183 млн 466 тыс. 418, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 971 тыс. 113 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.