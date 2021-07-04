Данные о заражении COVID-19 в России на 4 июля, 2021

11:40 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 142 случая, умерли за сутки 663 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -25 тыс. 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 409 (13,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ число заболевших коронавирусом увеличилось и подошло к значениям начала года - соотносимые данные были 2-3 января, но в тот период начался спад заболеваемости, в настоящий момент наблюдается ежедневный рост новых случаев.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 663 пациента, наибольшее число в Москве - 111 и в Санкт-Петербурге - 104. После болезни выздоровели 15 тыс. 484 человека.

В российской столице в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 7 тыс. 624 новых случая COVID-19, 5 тыс. 747 пациентов выздоровели.