Даже привитым от COVID-19 приезжим в Японии придется отбыть карантин - СМИ
12:40 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония и ряд европейских стран, включая Италию, Францию и Грецию намерены разрешить обоюдный въезд вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.
По его сведениям, в настоящее время детали этого решения координируются на правительственном уровне. Япония намерена начать выдавать так называемые паспорта вакцинации, которые уже действуют в ЕС, с конца июля.
Договоренность о взаимном признании таких сертификатов будет подразумевать возможность въезда без обязательного карантина. Однако Япония, как отмечается, со своей стороны пока намерена сохранять требование о двухнедельной изоляции после пересечения границы. Это затруднит процесс восстановления взаимных поездок между Японией и странами Европы, отмечает Киодо.
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