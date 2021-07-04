Явлинский отказался баллотироваться на выборах в Госдуму
13:00 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предвыборный съезд партии "Яблоко" утвердил списки кандидатов в Госдуму восьмого созыва, в общефедеральную часть вошел только председатель партии Николай Рыбаков. Торжественная презентация списка прошла в воскресенье в башне "Меркурий" "Москва-Сити". Голосование по спискам продолжалось вплоть до ночи с субботы на воскресенье.
Федеральная часть списка состоит из 90 региональных групп. Всего в него вошли 310 кандидатов. Кроме того, съезд утвердил список из 161 кандидата по одномандатным округам.
Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который возглавлял список "Яблока" на всех предыдущих думских выборах, отказался баллотироваться в Госдуму восьмого созыва. Свое решение он объяснил необходимостью дать дорогу молодым политикам.
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