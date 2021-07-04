Песков: Мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей по Украине

14:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в скором времени завершит свою статью, посвященную украинской тематике. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее "Украинская статья", и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", - сказал Песков.

Он добавил, что глава государства всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлениях. В процессе подготовки статьи президент использует данные из архивов.