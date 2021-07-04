Песков: Мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей по Украине
14:18 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в скором времени завершит свою статью, посвященную украинской тематике. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на вопросы журналиста Владимира Соловьева.
"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее "Украинская статья", и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", - сказал Песков.
Он добавил, что глава государства всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлениях. В процессе подготовки статьи президент использует данные из архивов.
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