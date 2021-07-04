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Операцию с британским эсминцем спланировали "за океаном" - Песков

14:30 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей - все-таки за океаном", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1", отвечая в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

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