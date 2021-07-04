Мишустин: Экономика РФ "остается открытой для европейских коллег"

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает развивать инвестиционно-технологическое партнерство с другими странами, ее экономика остается открытой для зарубежных партнеров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит в рамках его рабочей поездки в Уральский федеральный округ.

"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну - конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал премьер.

Он добавил, что российская экономика "остается открытой для европейских коллег". "И мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", - заметил Мишустин.