Мишустин: Экономика РФ "остается открытой для европейских коллег"
16:33 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продолжает развивать инвестиционно-технологическое партнерство с другими странами, ее экономика остается открытой для зарубежных партнеров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит в рамках его рабочей поездки в Уральский федеральный округ.
"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну - конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал премьер.
Он добавил, что российская экономика "остается открытой для европейских коллег". "И мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", - заметил Мишустин.
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