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СБУ устроила учения в помещении синагоги в Киеве

16:50 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники спецназа Службы безопасности Украины (СБУ) провели учения в хоральной синагоге Киева, на которых отработали освобождение заложников. Об этом в воскресенье сообщили в спецслужбе.

"Тренировка состоялись в Печерском районе столицы на базе хоральной синагоги Бродского", - говорится в сообщении в телеграм-канале. На учениях отработана ситуация с захватом в заложники посла Израиля на Украине и группы верующих в помещениях синагоги. Как уточнили в СБУ, спецназ с поставленной задачей полностью справился.

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