Из-за непогоды в Крыму без света остаются около 6 тыс абонентов
18:00 04.07.2021 Источник: Интерфакс
Свыше шести тысяч абонентов находятся без энергоснабжения в воскресенье днем из-за непогоды в Крыму, сообщает компания "Крымэнерго".
"По состоянию на 15:00 мск обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6 тыс. 270 абонентов", - говорится в пресс-релизе. Работают более 110 энергетиков, привлечены 27 единиц спецтехники.
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