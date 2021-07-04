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НОВОСТИ

Из-за непогоды в Крыму без света остаются около 6 тыс абонентов

18:00 04.07.2021 Источник: Интерфакс

Свыше шести тысяч абонентов находятся без энергоснабжения в воскресенье днем из-за непогоды в Крыму, сообщает компания "Крымэнерго".

"По состоянию на 15:00 мск обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6 тыс. 270 абонентов", - говорится в пресс-релизе. Работают более 110 энергетиков, привлечены 27 единиц спецтехники.

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