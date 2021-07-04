Ever Given, который весной блокировал Суэцкий канал, вскоре отпустят
20:11 04.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, покинет главную водную артерию Египта 7 июля. Об этом сообщило в воскресенье руководство канала.
"7 июля состоится церемония подписания соглашения между администрацией [водной артерии] и компанией - владельцем судна. <...> Также в рамках церемонии Ever Given покинет Суэцкий канал", - приводит текст заявления государственная служба информации.
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