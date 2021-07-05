Не выявлено негативного влияния "Спутника V" на репродуктивную способность - Минздрав РФ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследования Минздрава РФ демонстрируют безопасность вакцин от коронавируса для репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Об этом сообщила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Кулакова Наталия Долгушина в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.



"У нас проходит клиническое исследование по влиянию вакцинации на репродуктивную функцию мужчин и женщин. В исследование включено 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Потом проводится вакцинация. И через 90 дней после вакцинации опять анализируются те же самые показатели. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность (способность к зачатию) у мужчин и женщин мы не наблюдаем", - сказала Долгушина, добавив, что речь идет о результатах вакцинации "Спутником V".



Долгушина также сообщила, что данное исследование стартовало в декабре, к настоящему моменту проанализированы данные 99 человек (45 мужчин и 54 женщин), получивших две дозы вакцины. Всего же в рамках исследования провакцинировано 320 человек.



