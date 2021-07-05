На этой неделе Россию посетит глава МИД Индии - агентство

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар на этой неделе посетит Россию. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство АНИ.



По его данным, визит в РФ, вероятно, начнется в четверг, 8 июля.



В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой подготовку к предстоящему в этом году визиту в Индию президента России Владимира Путина. В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно, но в прошлом году из-за эпидемической ситуации впервые за 20 лет встречу на высшем уровне провести не удалось.



