На этой неделе Россию посетит глава МИД Индии - агентство
08:00 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, визит в РФ, вероятно, начнется в четверг, 8 июля.
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой подготовку к предстоящему в этом году визиту в Индию президента России Владимира Путина. В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно, но в прошлом году из-за эпидемической ситуации впервые за 20 лет встречу на высшем уровне провести не удалось.
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