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НОВОСТИ

Правительство обсуждает повышение налогов - СМИ

09:00 05.07.2021 Источник: Ведомости

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг. Об этом «Ведомостям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, информацию подтвердили два близких к правительству источника, знакомых с ходом обсуждения на заседании бюджетной комиссии 1 июля.

Весь комплекс, по словам собеседников «Ведомостей», включал следующие меры. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги – также около 100 млрд – принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

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