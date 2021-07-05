Взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Азербайджанском секторе Каспийского моря произошёл взрыв. Он вызвал крупный пожар.

Инцидент произошёл недалеко от газовой платформы «Умид». При этом представители государственной нефтяной компании SOCAR заявили, что на морских и промышленных объектах, находящихся под их контролем, аварий не было, а работа продолжается в штатном режиме, пишет Sputnik Азербайджан.

Причина взрыва неизвестна. О пострадавших не сообщалось. Говорит Москва