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Взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря

09:05 05.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Азербайджанском секторе Каспийского моря произошёл взрыв. Он вызвал крупный пожар.

Инцидент произошёл недалеко от газовой платформы «Умид». При этом представители государственной нефтяной компании SOCAR заявили, что на морских и промышленных объектах, находящихся под их контролем, аварий не было, а работа продолжается в штатном режиме, пишет Sputnik Азербайджан.

Причина взрыва неизвестна. О пострадавших не сообщалось.  Говорит Москва

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