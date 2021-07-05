Более 1 тыс. афганских военных после боев с талибами отступили в Таджикистан

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи военных Афганистана отступили на территорию Таджикистана после боев со сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении пресс-центра Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, опубликованном в понедельник на сайте госинформагентства "Ховар".

"В ходе вооруженных боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизней личного состава отступили через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г. Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.