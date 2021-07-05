Мантуров поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности
09:32 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности РФ, при этом сейчас вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его прогнозу, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку.
"Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы, как министерство, отвечаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он обязательную вакцинацию.
"Мы в ГИСП (государственная информационная система "Промышленность" - прим. ТАСС) сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, и у нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях. По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть". - добавил Мантуров. Министр отметил, что подтвержденные противопоказания для вакцинации есть всего у 2,5%.
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