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Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территории

10:00 05.07.2021 Источник: Lenta.ru

Кандидат в президенты Эстонии, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Свою идею он озвучил в ходе съезда Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

По мнению политика, Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, и указанная в нем госграница все еще действуют.

Москва признает Тартуский договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Таким образом, заявление спикера эстонского парламента можно расценить как территориальные претензии к России.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

Официально Эстония признает отсутствие территориальных претензий к России. Президент Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. В частности, произнося речь в честь 102-й годовщины независимости страны, Кальюлайд подчеркнула, что что у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям.

Впрочем, аналогичные высказывания Пыллуаас позволял себе и ранее. В частности, он напомнил о территориальных претензиях страны к России в ходе своего новогоднего обращения. Тогда в Москве ответили, что высказывания эстонского парламентария, вероятно, обращены к внутренней аудитории и призваны повысить его популярность у электората. В то же время они негативно сказываются на российско-эстонских отношениях.

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